Kim Kardashian'ın seks kasetiyle ilgili şoke eden iddia

Magazin tarihine damgasını vuran Kim Kardashian'ın seks kaseti skandalıyla ilgili "kasedi sızdırmakla" suçlanan Kardashian'ın annesi yalan makinesine bağlandı.

8 Eylül akşamı ünlü komedyen James Corden'ın talk show'una en küçük kızı Kylie Jenner'la katılan Kris Jenner, yalan dedektörüne bağlandı ve ailesi hakkında en merak edilen soruları yanıtladı.

Corden, 66 yaşındaki Jenner'a "Kim'in seks kasetini yaymasına yardım edip etmediğini" sordu.

Yalan dedektörü, soruya "Hayır" diye cevap veren Jenner'ın doğru söylediğini onayladı. Bunun ardından Jenner "Ah, bunu açıklığa kavuşturduğumuza sevindim" diye tepki verdi.

Kim Kardashian'ın 2007'de o dönem birlikte olduğu şarkıcı Ray J'yle seks kaseti sızdırılmış ve sosyetik ailenin popülerliği bu görüntülerin ardından hızla artmıştı.

Öte yandan mayısta DailyMail'e konuşan Ray J, bu videonun "sızdırılmadığını"; aksine Kris Jenner'ın yardımıyla basın organlarına iletildiğini belirtmişti.

Ray J, o dönem seks kaseti yayılan Paris Hilton'un bu olaydan karlı çıktığını düşünerek planını Kardashianlara ilettiğini, onların da bu fikre hemen atladığını söylemişti.

Şarkıcı, Kris Jenner'ın söz konusu kaseti Vivid Entertainment'la paylaştığını öne sürmüştü.

EN SEVDİĞİ ÇOCUĞUNU AÇIKLADI

Programın devamında 25 yaşındaki Kylie Jenner, annesine "Favori çocuğun ben miyim?" diye sordu.

Jenner bu soruya tereddüt ederek "Evet" yanıtını verdi. Yalan dedektörü Jenner'ın doğruyu söylediğini onayladı.

Diğer çocuklarının bu cevaba sinirlenmesinden korkan Jenner, "Eve gidemeyeceğim" diye devam etti.

İki evlilik yapan Jenner'ın Kourtney, Kim, Khloé, Robert Jr., Kendall ve Kylie adlarını taşıyan 6 çocuğu var.