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Kim Kardashian’ın yeni paylaşımı akıllarda soru işareti bıraktı

Kim Kardashian’ın yeni paylaşımı akıllarda soru işareti bıraktı

Instagram’da 245 milyon takipçisi olan Kim Kardashian, paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Her adımıyla olay olan Kim Kardashian, bir taraftan iş hayatında başarıdan başarıya koşarken diğer taraftan ise 2014 yılında evlendiği Kanye West ile boşanmaya hazırlanıyor. Karşılıklı olarak anlaşmış olsalar da çiftin davası henüz görülmüş değil.

Kim Kardashian’ın kucağında oğluyla paylaştığı fotoğrafındaki bir detay, televizyon yıldızının hayranlarının gözünden kaçmadı. Fotoğrafta Kim Kardashian’ın kalçasının her zamankinden küçük görünüyor olması, kalça dolgusunu çıkarttığı şeklinde yorumlandı. Paylaşımın altındaki yorumlarda, yüzlerce hayranı Kim Kardashian’a kalça dolgusu hakkında soru yöneltti.

Takipçiler "Kalça dolgun nerede?" dese de Kim Kardashian, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Etiketler Kim Kardashian paylaşım soru
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