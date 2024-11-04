Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru açıldı, yarışmacı çekildi

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL değerindeki soru haftalar sonra ilk kez açıldı.

Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Duhan Başar Ahmetoğlu haftalar sonra yarışmada 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırabilen ilk yarışmacı oldu.

1 Milyon TL değerindeki soru "Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te 'En İyi 100 Türk Filmi' adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda ilk dörde giren bu filmlerden hangisi birinci olmuştur?" oldu.

Soru karşısında bir süre düşünen genç yarışmacı, yarışmadan çekilerek 500 bin TL kazanırken cevap olarak Eşkıya diyeceğini söyledi.

Ancak yarışmacının bu soruda verdiği çekilme kararı yerinde oldu. Çünkü Oktay Kaynarca, doğru yanıtın "Susuz Yaz" olduğunu açıkladı.