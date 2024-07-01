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Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik ''daha iyi, en iyi'' sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik ''daha iyi, en iyi'' sorusu
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ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı 200 bin TL değerindeki "daha iyi, en iyi" sorusunda elenerek yarışmaya veda etti.

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster tüm heyecanıyla devam ediyor.

Yarışmanın son bölümünde bu kez hem izleyicinin hem yarışmacının kafasını karıştıran bir soru soruldu.

200 bin TL değerindeki soruda "daha iyi, en iyi" anlamına gelen isim soruldu.

Sorunun yanıt şıkları ise Türk televizyon tarihine damgasını vuran dizilerin kadın karakterlerinin isimlerinden oluşuyordu.

Genç yarışmacı ise soruya "Ferhunde" cevabını vererek elendi. 

Oysa sorunun doğru yanıtı Bihter'di...

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı 200 bin TL değerindeki "daha iyi, en iyi" sorusunda elenerek yarışmaya veda etti.

Etiketler ferhunde hürrem bihter eyşan Kim Milyoner Olmak İster kenan imirzalıoğlu daha iyi en iyi soru
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