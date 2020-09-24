Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi

ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yeni sezonuyla ekrana dönüyor. Yarışmanın yeni bölümünde ise Cem Yılmaz sürprizi yaşanacak.

Cumartesi akşamı yeni sezon bölümüyle ekrana gelecek olan yarışmadan ilk fragman yayınlandı. Fragmanda Ali isimli yarışmacı bir soruda joker hakkını kullanmak istiyor. Yarışmacının jokerleri arasında ise ünlü komedyen Cem Yılmaz yer aldı. Esprili kimliğiyle tanınan Yılmaz ile Kenan İmirzalıoğlu arasındaki diyalog ise izleyenleri gülme krizine soktu.

