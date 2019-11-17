Kim Milyoner Olmak İster'de Ezel sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'in 844. bölümünde yine bir soruya verilen yanlış cevap ekran başındaki izleyicileri adeta isyan ettirdi. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun rol aldığı Ezel dizisi yarışmacıya sorulunca ilginç anlar yaşandı.

"Ezel adlı dizinin başkarakteri olan Ezel, hangi soyadını kullanır?" sorusu için yarışmacı telefon jokerini kullanmak isteyince ekran başındakiler şoke oldu. Sosyal medyaya damga vuran bu soru Kenan İmirzalıoğlu'nu da güldürdü.

Telefon jokerini kullanan kadın yarışmacı, yardım istediği kişinin "Emin olmamakla birlikte Alemdar" demesiyle 'Alemdar' şıkkında karar kıldı. Telefondaki kişi, yarışmacının yanlış yanıt vermesine sebep oldu. Kadın yarışmacı, böylelikle yarışmadan bin TL ile ayrıldı.

Programın sunucusunun Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Ezel Karakterinin soyadı 'Bayraktar'dı. Kenan İmirzalıoğlu, soruyu yanlış bilen kişiye tebessüm ederek, "Polat Alemdar ile karıştırdınız herhalde" dedi.