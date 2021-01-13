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  3. 13 Ocak 2021 16:05

Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar: ''Bunu yayınlamasak olur mu?''

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında üçüncü soruda elenen yarışmacının ''Bu kısmı yayınlamasak olur mu?'' ricası Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürdü.

Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar: ''Bunu yayınlamasak olur mu?''
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde Esranur Balcı isimli yarışmacı "Bir belgeselde 'oldukça kuvvetli bir çene yapısına sahip bu etobur yırtıcılar...' şeklinde bahsedilen muhtemelen hangisidir?" şeklindeki soruya "Antiloplar" yanıtını verince elendi.

"KAFAM ALLAK BULLAK OLDU"
Doğru cevabın "Jaguarlar" çıkması üzerine büyük şaşkınlık yaşayan yarışmacı, "Kafam heyecandan allak bullak oldu. Yazıklar olsun izlediğim belgesellere" ifadelerini kullandı.

"YAYINLAMASANIZ OLUR MU?"
Ardından Kenan İmirzalıoğlu'nun "Söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna yarışmacı "Yayınlamasanız olur mu?" sözleriyle karşılık verdi. İmirzalıoğlu da yarışmacının bu isteğine kahkaha atarak karşılık verdi.

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