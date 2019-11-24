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  3. 24 Kasım 2019 11:59

Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandıran soru

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında duygusal anlar yaşandı. İmirzalıoğlu, Tuncel Kurtiz'in okuduğu şiirle ilgili sesli soruyu duyunca çok etkilendi.

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Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yine Kenan İmirzalıoğlu'nun bir zamanlar rol aldığı Ezel dizisinden bir soru geldi. Ezel dizisinde Ramiz Karaeski karakterine hayat veren Tuncel Kurtiz'in okuduğu "Reading Zindanı Baladı" adlı şiir, hangi şaire ait olduğu soruldu.

Tuncel Kurtiz'in sesini duyan Kenan İmirzalıoğlu, duygu dolu anlar yaşadı.

Sorunun şıklarında
A) William Shakespeare
B) Oscar Wilde
C)Lev Tolstoy
D) Victor Hugo şıkları vardı.

Yarışmacı joker hakkını da kullanarak Oscar Wilde şıkkını söyleyerek doğru cevabı bildi.

Ancak Tuncel Kurtiz'in sesini duyan Kenan İmirzalıoğlu, duygu dolu anlar yaşadı. Kenan İmirzalıoğlu, "Tuncel Kurtiz'in sesini duymak beni derinden etkiledi" ifadelerini kullandı.

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