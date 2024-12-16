Kim Milyoner Olmak İster'e 500 bin TL'lik ''ne olduğu belirsiz'' soru damgası

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümüne 500 bin TL değerindeki "ne olduğu belirsiz'' sorusu damgasını vurdu.

ATV ekranlarında ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu yayınlanan bir ekran klasiği Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında dün akşam sorulan soru dikkat çekti.

Halk arasında da çok sık kullanılan ve "ne olduğu belirsiz" anlamına gelen ifadenin doğru yazımının sorulduğu sorunun şıkları hem yarışmacının hem de izleyicinin kafasını karıştırdı.

Kim Milyoner Olmak İster'in 15 Aralık günü ekrana gelen bölümünde yarışmacıya 500 bin TL değerindeki "Ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyimin TDK sözlüğüne göre doğru yazılışı nedir?" diye soruldu.

İşte o soru ve sorunun doğru yanıtı:

"Ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyimin TDK sözlüğüne göre doğru yazılışı nedir?"

A) Ne idüğü belirsiz

B) Ne idiği belirsiz

C) Ne idiğü belirsiz

D) Ne üdüğü belirsiz

Yarışmacı soruya yanıt olarak "D şıkkı, ne üdüğü belirsiz" yanıtını verdi.

Ancak sorunun cevabı 'ne idiği belirsiz', yani B şıkkı olacaktı.