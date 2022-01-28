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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurmuştu: Twitter'da en çok izlenenleri arasına girdi

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurmuştu: Twitter'da en çok izlenenleri arasına girdi

İlgiyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster?'de Avrupa'nın karanlık tarihine ışık tutan sorunun sorulduğu bölüm, 30 milyondan fazla izlenerek Türkiye'de Twitter tarihinin en çok izlenen videolarından biri oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de Hamide Tanır isimli yarışmacıya yöneltilen soru sosyal medyada gündem olmuştu. Avrupa'nın karanlık tarihine ışık tutan sorunun yer aldığı video kısa sürede sosyal medya platformu Twitter'da 30 milyon izlenmeyi geçti.

O SORU NEYDİ?
Bahsi geçen soru şu şekildeydi: "1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?"

CEVAP İSVİÇRE ÇIKMIŞTI
Şıklar arasında, Danimarka, Norveç, İsviçre ve Belçika yer alıyordu. Sorunun doğru cevabını bilmeyen Hamide Hanım, yarışmadan çekilme kararı almıştı. Yarışmadan çekilmesinin ardından soruya cevap veren Hamide Tanır, "Danimarka" şıkkını tercih etmişti. Doğru cevap ise İsviçre çıkmıştı.

Etiketler Kim Milyoner Olmak İster
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