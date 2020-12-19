''Kimse banyosunda benim kızımın bikinili fotoğrafına bakamaz''

Sanatçı Coşkun Sabah, Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtladı.

Cimin'in "Bikini giydi diye kızınızla bir ay küs kalmışsınız" şeklindeki hatırlatması üzerine Sabah, o olayın bir evveliyatı olduğunu söyledi.

"Benim kızım da babası gibi saftiriğin teki. Instagram’ına koymuş bikinili fotoğraflarını. Haber siteleri de girmişler sayfasına tüm fotoğrafları yayınlamışlar" diyen Sabah, şöyle devam etti:

"Fotoğraflar elden ele dolaştı. Bu hoş bir şey mi? Burası Türkiye! Türkiye nüfusunun yüzde kaçı türbanlı biliyor musunuz? Kimse kimseyi yargılamasın. Gelenek, göreneklerim var benim.

Ben bir kez Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstünde düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters bu. Siz normal buluyor musunuz bunu?"

'Banyosunda, tuvaletinde eline cep telefonunu alan benim kızımın bikinili fotoğrafına bakamaz'

Sabah, Cimin'in "Bence bikini giymek gayet normal bir durum" ifadesine karşılık olarak da şunları kaydetti:

"O zaman siz sapık erkek tiplerini bilmiyorsunuz. Hayatta ne sapıklar var. Neden sapık adamlar benim kızımın resmine baksın? Kızım tabii ki bikini giyebilir. Plajda herkes giyiyor. Aynı kültürdeki insanlarla oradasın. Tatil yerlerinde bikini giydin diye kimse dönüp de sana bakmaz ama internet öyle mi?

Hapishanedeki sapık da, üçkağıtçı da cani de girip bakıyor. Niye herkes benim kızımın fotosunu alıp da evinde, banyosunda tuvaletinde elinde cep telefonu benim kızımın resmine baksın. Bir baba olarak ben buna müsaade edebilir miyim? Plajda giyerse giysin ama Instagram’a koyamaz."

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'Feminizm iftira atmaksa nefret ediyorum'

Söz konusu söyleşide Cimin'in "Feminizme nasıl bakıyorsunuz?" şeklindeki sorusunu da yanıtlayan Sabah, şu görüşleri dile getirdi:

"Nefret ediyorum! Eğer feminizm iftira atmaksa, nefret ediyorum. Neden bu feministler biraz kıçlarını kırıp zahmet edip olayı araştırmıyor. Nasıl olmuş da ben bu konuda niye konuşmuşum da… Kalk da bir zahmet programın tekrarını izle. Sonra ne dersen de! Terbiyesizler! Siz kimsiniz de bana hakaret ediyorsunuz?"





