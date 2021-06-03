Kırmızı Oda dizisinin sezon finali tarihi belli oldu
Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın sezon finali tarihi belli oldu
Yaz sezonuna girilmesiyle birlikte bir çok dizi de sezon finali yaptı. Son olarak seyirciyi TV8 ekranlarına kilitleyen Kırmızı Oda'nın 41. bölümde sezon arası vereceği konuşuluyordu. Dizinin sezon final tarihi bir bölüm daha uzatıldı.
Konuk oyuncularıyla da sosyal medyanın gündemine oturan dizi 42. haftasında sezonu kapatıyor.
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