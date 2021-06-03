  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Kırmızı Oda dizisinin sezon finali tarihi belli oldu

Kırmızı Oda dizisinin sezon finali tarihi belli oldu

Kırmızı Oda dizisinin sezon finali tarihi belli oldu

Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın sezon finali tarihi belli oldu

Yaz sezonuna girilmesiyle birlikte bir çok dizi de sezon finali yaptı. Son olarak seyirciyi TV8 ekranlarına kilitleyen Kırmızı Oda'nın 41. bölümde sezon arası vereceği konuşuluyordu. Dizinin sezon final tarihi bir bölüm daha uzatıldı.

Konuk oyuncularıyla da sosyal medyanın gündemine oturan dizi 42. haftasında sezonu kapatıyor.

Etiketler kırmızı oda final kırmızı oda final
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Düğünde şaşkına çeviren olay: Gelin öldü, damat baldızıyla evlendi
Şeyma Subaşı'nın pabucunu dama atacak haber: ''Nagehan Alçı ile ROK boşandı''
Sivas'ta katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var
Yandaş medyadan Erdoğan'a itiraz var! Mehmet Barlas Erdoğan'ı eleştirdi
Cansu Dere’nin değişimi pes dedirtti
AK Parti'de deprem yaratan istifa: ''Yolsuzluk var'' dedi, istifa etti!
Yerli elektrikli otomobil TOGG'da yeni gelişme: Üç şirket payını artırdı
Dolar ve Euro'dan rekor üstüne rekor!
Yüzde 1'in altına düştü... İşte ister sıfır, ister ''2. el''de bankaların otomobil kredi oranları
Prof. Dr. Ceyhan'dan Erdoğan’a 3. doz cevabı: ''Dünya’nın hiçbir yerinde böyle bir şey yok''