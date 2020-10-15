Kırmızı Oda'nın senaristinden kafa karıştıran paylaşım

Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının final kararı almasıyla beraber Mert Öcal oyunculuğa geri döneceğinin ilk sinyallerini geçtiğimiz günlerde vermişti. Sosyal medya hesaplarından sık sık sevenlerine yeni projeleriyle ilgili tüyolar veren Mert Öcal'ın TV8'in reyting rekortmeni Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil olacağı söylendi.

DİZİNİN REPLİĞİYLE CEVAP VERDİ

Sevilen oyuncu Mert Öcal'ın Kırmızı Oda'nın senaristlerinden Dilek Öksüz'le sosyal medyadan paylaşım yapması iddiaları güçlendirdi. Fenomen yarışmacı paylaşımında dizinin meşhur repliğiyle gönderme yaptı. Öcal, "Meğer o küçük yüreğine ne senaryolar sığdırmışsın Dilek" ifadelerini kullandı.

BİRBİRİNDEN USTA İSİMLER OYNUYOR

OGM Pictures imzası taşıyan Kırmızı Oda dizisi Prof. Dr. Gülseren Buğdaycıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabından uyarlandı. Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral ve Halit Özgür Sarı'nın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden usta isimler konuk oyuncu olarak katılıyor. Oyunculuk performanslarıyla göz dolduran Hande Doğandemir ve Salih Bademci'nin diziden ayrılmasından sonra dizi yeni transferiyle gündeme gelmeye başladı.