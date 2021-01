Kırmızı Oda'ya damga vuran sahne

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Gülçin Kültür Şahin, Baran Can Eraslan, Sezin Bozacı ve Meriç Aral'ın paylaştığı Kırmızı Oda dizisinin dün akşam ekrana gelen bölümüne Boncuk'un yaşadıkları damga vurdu.

HALÜSİNASYONLAR GÖRMEYE BAŞLAMIŞTI

Kırmızı Oda dizisinde haftalardır hikayesiyle herkesin dikkatini çeken Burcu Biricik'in canlandırdığı Boncuk'un Can ile aşkındaki sır perdesi son bölümde aralandı. Yeni evlendiği Sadık'la birlikte Hollanda'ya giden Boncuk, uzun süre yalnız kaldıktan sonra ve eşinin ilgisiz tavırlarıyla halüsinasyonlar görmeye başlamıştı. Boncuk'un kendi kafasında kurduğu ermişlerle iletişim kurmasının ardından, eşi onu Türkiye'ye getirmiş ve Doktor Hanım'a başvurmuştu.



BONCUK VE CAN AŞKI GERÇEK Mİ?

Bir süredir ermişleri görmeyen Boncuk, Hollanda'da tanıştığını söylediği Can ile olan arkadaşlığını anlatmaya başlamıştı. Boncuk, her gün parkta karşılaştığını söylediği Can'la birbirine aşık olduklarını anlamış Doktor Hanım'da onu sakince dinlemişti.

GERÇEKLER HERKESİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Ancak dün akşam ekrana gelen bölümde Can'ın aslında Boncuk'un hayatında olmadığı her şeyin Boncuk'un hayali olduğu gerçeği ortaya çıktı. Hatta Can'ın kıyafetleri bile Boncuk'un bir dergide gördüğü kombinler olduğu, Can'dan geldiğini düşünerek okuduğu mektubu da kendisinin yazdığı ortaya çıktı. Haftalardır Can ve Boncuk'un aşkını izleyen izleyiciler ise öğrendikleri gerçekle adeta yıkıldı.

SOSYAL MEDYAYI KASIP KAVURDU

Her şeyin bir hayal olduğunu Can'ın da tamamen Boncuk'un kafasında kurduğu bir kişi olduğunu öğrenen izleyiciler, yaşadığı üzüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştı.