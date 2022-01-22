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Kısmetse Olur Cansel Çördük ile aşk yaşamıştı: Son hali olay oldu

Kısmetse Olur Cansel Çördük ile aşk yaşamıştı: Son hali olay oldu

Kısmetse Olur yarışmasında Cansel Çördük ile yaşadığı ilişkiyle öne çıkan Eser West daha sonra da Survivor'a katılmıştı. Bir süredir gözlerden uzak olan Eser West yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

Kısmetse Olur yarışma programının en ünlü erkek yarışmacılarından biri Eser West idi. Yarışmada kendisi kadar konuşulan ve Arda Turan'ı ifşasıyla tanınan Cansel Çördük ile aşk yaşayan diskalifiye edilmişti. daha sonra Survivor'a katılmıştı.

Eser West yarışmada uzun kalamamış ve diskalifiye edilmişti. Bir süredir gözlerden uzak olan Eser West Türkiye'den paylaşım yaptı.

Yurt dışında yaşayan West Türkiye'deki kuaförünü paylaşarak sakallı imajına takipçilerinin beğenisine sundu.

Eser West'in hayranları eski haline gönderme yaparak sakallı imajının daha güzel olduğunu söyledi. West'e "Bu halin daha güzel", "Sakallı güzelsin" dediler.

Etiketler Kısmetse Olur Cansel sevgili
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