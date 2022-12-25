Kısmetse Olur Furkan, sevgilisini dövüp çıplak fotoğraflarını ifşa ettiği iddialarına cevap verdi

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında yarışmacılar özel hayatlarıyla gündeme gelirken Furkan Can Ağca kendisiyle ilgili çıkan iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur programı Youtube'da 'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü' olarak yeniden başladı. Yarışmadaki estetikli kadın yarışmacılar kadar erkek yarışmacılar da skandallarıyla gündeme geliyor.

Programa sonradan dahil olan Furkan Can Ağca da son günlerde olay iddialarla gündemde. Ağca'nın geçtiğimiz aylarda sevgilisini öldüresiye dövdüğü ve çıplak fotoğraflarını ifşa ettiği iddia edildi.

ŞOKE EDEN İDDİA: OTELDE...

Furkan Can Ağca'nın sevgilisi Gülden K. iddiaya göre, yaşadıkları tartışma sırasında öldüresiye darp edildiğini ileri sürerek geçtiğimiz aylarda Furkan Ağca'dan şikayetçi oldu. Boynunu sıkan Furkan Can Ağca'dan otel görevlileri sayesinde kurtulan Gülden K., müstehcen fotoğraflarını sosy medyadan paylaşmaması için sevgilisinin kardeşine bir de para göndermiş. Ancak yine de fotoğraflar ifşalanmış.

İddialar sonrasında Kısmetse Olur Furkan hemen bir açıklama yaptı. Furkan Ağca, iddiaları yaptığı açıklamayla kabul etmedi.