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  3. 'Kısmetse Olur' yarışmacısı Cansel Çördük mini şortuyla akıllara Bahar Candan'ı getirdi

'Kısmetse Olur' yarışmacısı Cansel Çördük mini şortuyla akıllara Bahar Candan'ı getirdi

'Kısmetse Olur' yarışmacısı Cansel Çördük mini şortuyla akıllara Bahar Candan'ı getirdi

'Kısmetse Olur' yarışmasıyla ünlenen Cansel Çördük, minicik şortlu pozuyla akıllara Bahar Candan'ı getirdi.

'Kısmetse Olur' programı ile tanınan Cansel Çördük paylaşımları ve değişimiyle sosyal medyayı sallıyor. Yurt dışında yaşayan eski yarışmacı son dönemde modellik ve şarkıcılık yapıyor. Yaptığı iddialı pozlarla öne çıkan Cansel Çördük son olarak minicik şortuyla yatarken çekilen pozlarını paylaştı.

'Kısmetse Olur' yarışmacısı Cansel Çördük köpeğiyle uyurken çekilen fotoğrafını paylaşınca kendisine yorum yağdı. Estetikli haliyle sık sık adından söz ettiren, bir dönem Arda Turan'la da yazışmaları ortaya çıkan yarışmacıyı herkes Bahar Candan'a benzetti.

'Kısmetse Olur' yarışmacısı Cansel Çördük

Instagram'da fotoşoplu pozlarını sık sık paylaşan bir diğer yarışmacı Bahar Candan'a benzerliğiyle dikkat çeken Çördük bu yorumlara yanıt vermedi.

Bahar Candan

Etiketler bahar candan cansel çördük kısmetse olur
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