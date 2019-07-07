  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 07 Temmuz 2019 11:27

Kitabı 40 bin satan Şeyma Subaşı: Herkes beni konuşuyor

Şeyma Subaşı ''Sadece Şeyma'' adlı kitabının, 40 bin adet satış rakamına ulaşması magazin gündemine bomba gibi düştü. Subaşı sosyal medya hesabından ''Herkes beni konuşuyor'' paylaşımını yaptı.

Kitabı 40 bin satan Şeyma Subaşı: Herkes beni konuşuyor
A+ A-

Hayat hikayesini anlattığı 5 editör tarafından kitabı yazılan Şeyma Subaşı, son dönemlerin en çok konuşulan ismi oldu. Twitter'da TT olan ve bunu Instagram hesabından paylaşan Subaşı'nın ilk kitabı 2 hafta içerisinde tükenince ikinci baskıya gidecek. Kitabı büyük yankı uyandıran Subaşı sosyal medyadan kızı Melisa ile bir paylaşım yaptı. Subaşı mutluluğunu kızıyla paylaştı.

"HERKES BENİ KONUŞUYOR"
Kitabıyla beğenilerin yanı sıra eleştirilerin de hedefi olan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından "Herkes beni konuşuyor" paylaşımını yaptı.

Subaşı'nın 'Sadece Şeyma' yaklaşık 700 bin TL kazandığı iddia edilmişti.

şeyma subaşı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM