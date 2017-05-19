Kıvanç Tatlıtuğ 110 bin euroya tekne aldı

Mart ayında modacı eşi Başak Dizer ile birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açan Kıvanç Tatlıtuğ; yaz-kış bulduğu her fırsatta değerlendiği dalma tutkusunun da etkisiyle yeni bir yatırım yaptı.

Birol Güven'in senaryosunu yazdığı, Müfit Can Saçıntı'nın yönetmenliğini yaptığı ve başrolünde oynadığı 'Mandıra Filozofu' filminde Rasim Öztekin'in kullandığı fiber tekneyi Kıvanç Tatlıtuğ satın aldı.

Oyuncunun Kalamış Marina'da bağlı olan tekneye oyuncunun 110 bin euro (445 bin TL) ödediği öğrenildi.

Tatlıtuğ, yine aynı marinada bağlı olmaya devam eden teknenin keyfini ise sağlık sorunu nedeniyle süremedi.

Basketbol maçında ters bir hareket sonucu yan çapraz bağları kopan ve ameliyat olan oyuncu, fizik tedaviye başladı. Tatlıtuğ'un, eski sağlığına kavuştuğunda teknesini Bodrum'a götürecek.