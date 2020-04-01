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  3. 01 Nisan 2020 20:01

Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs testi sonucunu paylaştı !

Koronavirüs nedeniyle yapılan 'Evde kal' çağrılarına uyan ve vaktinin çoğunu eşi Başak Dizer ile birlikte evinde geçiren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı. Tatlıtuğ, kendisine yapılan koronavirüs testi sonucunu açıkladı.

Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs testi sonucunu paylaştı !
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Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sağlık durumu ve test sonucuyla ilgili bilgi verdi.

Koronavirüs testinin negatif çıktığını belirten Kıvanç Tatlıtuğ, "Yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım.

Bugün Covid-19 test sonucumun negatif geldiğini öğrendim. Yarın yapılacak son kontrollerim sonucuna göre gerekirse evde takip ve tedavime karar verilecektir..Ülkemizde özellikle bu dönemde yoğun mesai harcayan sağlık personellerine çok teşekkür ediyor, başta Covid-19 ile mücadele eden hastalar olmak üzere tüm hastalara Allah’tan şifa diliyorum. Dualarımız sizinle. Ben iyiyim... İlginize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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