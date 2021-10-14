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Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat 11 yıl sonra yeniden aynı dizide

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat 11 yıl sonra yeniden aynı dizide

Aşk-ı Memnu dizisinde birlikte rol alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yeni bir dizide bir araya geliyor.

Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinin Bihter ve Behlül’ü Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, 11 yıl sonra yeniden buluşuyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in 11 yıl sonra “Kral Kaybederse” isimli dizi projesi için bir araya geleceği iddia edildi.

Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda başta olmak üzere pek çok kitabı televizyona uyarlanan Gülseren Budayıcıoğlu’nun, Kral Kaybederse kitabı dizi oluyor.

Yıllar sonra ilk kez beraber aynı projede yer alacak ikilinin, Kral Kaybederse dizisinde hangi karakterleri canlandıracağı ise henüz belli değil.

 

Etiketler Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat Kıvanç Tatlıtuğ Beren Saat
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