Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in filminden ilk kareler geldi

Aşk-ı Memnu dizisinde rol alan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, 12 yıl sonra aynı projede buluştu. Çekimleri New York'ta yapılan İstanbul İçin Son Çağrı filminden ilk kareler yayınlandı.

2008 yılında başrolünde yer aldıkları "Aşk-ı Memnu" dizisiyle gönüllerde taht kuran Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, 14 yıl sonra yine bir araya geldi. Netflix'de yayınlanacak olan "Last Call For İstanbul" yapımında yer alan ikili, filmin İstanbul çekimini geçtiğimiz günlerde tamamlamıştı. Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra çektiği sinema filminin New York çekimleri başladı.

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Beren Saat'in Serin, Kıvanç Tatlıtuğ'un da Mehmet karakterini oynadığı filmin New York'ta yapılan çekimlerinden kareler geldi. Netflix Türkiye'nin 4,2 milyon takipçi hesabından yapılan paylaşımda "New York sokaklarında Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ. Söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerine yer verildi.