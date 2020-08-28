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  3. 28 Ağustos 2020 08:14

Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşine 12 milyon liralık hediye

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan kazandığı parayla eşi Başak Dizer'e 7 odalı bir villa aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşine 12 milyon liralık hediye
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Aşk-ı Memnu dizisindeki başarısıyla hafızalara kazınan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan 8 milyon 712 bin TL kazandı. Kazancını gayrimenkule yatıran Tatlıtuğ, eşine lüks bir jest yaptı.

12 MİLYON TL ÖDEME YAPTI
Takvim'de yer alan habere göre: Eşi Başak Dizer için de Bodrum'daki bir AVM'den mağaza kiraladığı konuşulan oyuncu, Bodrum Yalıkavak'ta bulunan iki katlı bir villada karar kıldı. Yakışıklı oyuncunun, yedi odalı lüks malikane için yaklaşık 12 milyon TL ödeme yaptığı iddia edildi. Aynı zamanda evin içinin yeniden dekore edileceği, bahçeye de Tatlıtuğ'un köpekleri için kulübeler yapılacağı öğrenildi.

Villayı satın aldıktan sonra işleri için İstanbul'a dönen ikilinin, gelecek yaz yeni evlerinde tatil yapması bekleniyor.

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