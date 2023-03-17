Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşini mest eden ''romantizm''

Eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe'nin doğum tarihlerini koluna dövme yaptıran Kıvanç Tatlıtuğ'un romantizmi herkesi kendine hayran bıraktı.

Romantizmi ile adından devamlı olarak söz ettiren Tatlıtuğ, bu kez de vücudunu dövme ile kaplatacağı ve eşi Başak Dizer ile oğlu Kurt Efe'nin doğum tarihlerini koluna yazdırmasıyla gündem oldu.

Başarılı oyuncu, vücuduna yaptırdığı dövmelerle de gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce oğlu Kurt Efe'nin elini dövme yaptıran oyuncu, daha sonra da yine elindeki gül dövmesiyle dikkat çekmiş ve ' Anlamı bende gizli kalsın' demişti.

2. Sayfa'nın haberine göre Kıvanç Tatlıtuğ, vücudunu dövmeyle kaplatmaya karar verdi. Oyuncu, deniz altı canlılarının yanı sıra eşi ve oğlunun doğum tarihlerini de pusula olarak dövme yaptırdı.

Aile dizisiyle ekranlara dönen Tatlıtuğ'a izleyicilerden Kuzey Tekinoğlu benzetmesi geldi. Birçok kullanıcı oyuncunun fotoğraflarına, "Nasıl da özledik Kuzey Tekinoğlu’nu, Yoksa Kuzey Tekinoglu ölmez şekil değiştirir, Bu tip roller Kıvanç'a çok yakışıyor" gibi yorumlarda bulundu.