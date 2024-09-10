Kızıl Goncalar dizisine sürpriz transfer

7 Ekim’de yeni sezonu ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna bomba bir transfer daha katıldı.

Televizyon ekranlarının sevilen yapımlarından Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolde olduğu Kızıl Goncalar'ın yeni sezonu için geri sayım sürerken 7 Ekim’de yayınlanacak olan dizinin ikinci sezonunda bir döneme damga vuran Deli Yürek dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Emin Gürsoy Kızıl Goncalar ile anlaştı.