Kızılcık Goncalar'da Özcan Deniz'in Atatürk sahnesi gündem oldu

Her bölümü olay olan Kızıl Goncalar'ın son bölümüne Özcan Deniz'in hayat verdiği Dr. Levent karakterinin yaptığı Mustafa Kemal Atatürk konuşması gündem oldu.

NOW TV ekranlarının sevilen yapımı Kızıl Goncalar, pazartesi akşamlarının zirvesinde yer almaya devam ediyor. İlk sezonuyla RTÜK engeline takılan dizi, büyük bir izleyici kitlesi elde etmesiyle birlikte ekranlardaki yerini sağlamlaştırmış oldu. Hemen her bölümüyle gündem olan dizinin son bölümüne Levent damga vurdu. Levent'in 'Atatürk' konuşması büyük alkış aldı. Doktor Levent'in yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler sosyal medyada büyük beğeni topladı. 'Mustafa Kemal bir fikir adamıdır!' sözleri sosyal medyada paylaşıldı.