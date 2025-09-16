Kızılcık Şerbeti senaristlerinden Merve Göntem için karar verildi

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristlerinden Merve Göntem, bundan 4 yıl önce katıldığı bir YouTube röportajında söylediği sözler sebebiyle gözaltına alındı. Göntem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz günlerde Merve Göntem'in 4 yıl önce katıldığı bir YouTube programında sarfettiği sözler yeniden gündem olmuştu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunun talimatıyla 'Kızılcık Şerbeti' adlı dizinin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı.

'Fuhuşa teşvik' ve 'Suç işlemeye tahrik' suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Göntem'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Göntem işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Savcılıkta ifadesi alınan Merve Göntem işemlerinin tamamlanmasının ardından, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Göntem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MERVE GÖNTEM NE DEMİŞTİ?

Söz konusu röportajda Göntem, yine senaristliğini yaptığı 'Çıplak' dizisinden bahsederken “Kızlar hayallerini gerçekleştirmek için kendilerine eğlenceli bir yol bulmuş. Para karşılığı seks yapıyorlar, bunda ne var ki! Onlara bu motivasyonu ülke şartları veriyor” sözlerini kullanmıştı.

Öte yandan Göntem'in avukatı T24'e yaptığı açıklamada müvekkilinin sosyal medya linci nedeniyle gözaltına alındığını belirtti.

İşte Göntem'in avukatının açıklamaları:

"Müvekkilim Merve Göntem birkaç gündür hakkında yürütülen sosyal medya linciyle bağlantılı olarak bu akşam saatlerinde evinden alınıp Vatan Emniyet’e götürülerek gözaltına alınmıştır. Senaryosunu yazdığı ve BluTV adlı dijital medya platformunda yayınlanan 'Çıplak' adlı dizi filmdeki kurgusal bir karakter hakkında bundan dört yıl önce sosyal medya platformunda sorulan bir soruya istinaden verdiği durum tespiti niteliğindeki bir cevap, bağlamından koparılarak, kesilip-biçilerek yeniden dolaşıma sokulmuş, sanki müvekkilin kendi fikirleriymiş, şahsi hayatında bu görüşleri savunuyormuş gibi kamuoyuna servis edilmiştir. Bu maksatlı paylaşımlar üzerinden müvekkil ağır hakaretlere uğramış ve sistematik bir linç kampanyasının hedefi haline getirilmiştir.

Kurguyla gerçeği birbirinden ayıramayacak denli gözü dönmüş şahıslar, halkımızın dini ve milli hassasiyetlerini istismar ederek müvekkili hedef göstermiş, bir sanatçının kurgusal karakterleri üzerinden toplumsal nefret kampanyası yürütmüşlerdir. Bu paylaşımlar sonucunda müvekkil; “orospu”, “ahlaksız”, “bebeğin ölsün” gibi sinkaflı hakaretlere ve doğrudan kendisine ve 5 aylık bebeğine yönelik ölüm tehditlerine maruz kalmıştır.

Şunu hatırlatmak isteriz ki müvekkil 5 ay önce doğum yapmış, halen bebeğini emzirmekte olan bir annedir. Yaşadığı bu sistematik saldırılar sonucunda yoğun stres, korku ve panik nedeniyle sütü kesilmiş, bedensel ve ruhsal sağlığı ağır şekilde zarar görmüştür. Henüz doğum yapmış, kırılgan bir dönemdeki bir kadının böylesi ağır saldırılara maruz kalması, sadece bireysel bir hakaret değil, kadına karşı şiddet, toplumsal barışa saldırı ve insan onurunu hiçe sayan vahim bir fiildir.

Müvekkilin uğradığı hakaretler, yalnızca şahsını değil, aynı zamanda toplumdaki tüm kadınları, tüm anneleri ve tüm sanatçıları hedef almaktadır. Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin her gün yaşandığı ülkemizde, bir kadının eserleri üzerinden hedef gösterilmesi, sosyal medya linciyle sindirilmeye çalışılması, yetmezmiş gibi bir de gece vakti gözaltına alınması hukuk adına bir garabet, ülkemiz adına utanç vesilesidir.

Yaşanan bu hukuksuzluğun en kısa sürede giderileceğine ve adaletin tesis edileceğine inanıyor; sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."

