Kızılcık Şerbeti’nde bir sürpriz ayrılık daha

Ekranların sevilen yapımlarından Kızılcık Şerbeti dizisine bu sezon katılan bir oyuncu daha ekibe veda ediyor.

“Kızılcık Şerbeti” dizisi üçüncü sezonunda da en çok izlenen dizi olmaya devam ediyor. Dizideki ayrılıklara bir yenisi daha ekleniyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sezon başında ekibe Cemal rolüyle katılan ve Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) hayatına hızlı bir giriş yapan ve ardından seyirciyi şaşırtan Fırat Çelik fenomen projeden ayrılacak.

Kızılcık Şerbeti Cemal kimdir?

Fırat Çelik Almanya'da doğdu ve Paris, Fransa'da büyüdü. Ailesi önce Türkiye'den 1981 Baden-Württemberg, Almanya'da dünyaya gelen Fırat Çelik henüz küçükken Fransa'ya taşındı ve burada “Paris Ani Theatre” drama okuluna devam ederek oyunculuk eğitimi aldı. Tiyatro sahnesinin tozunu yutarak oyunculuğa merhaba diyen Çelik, oynadığı kısa filmlerden ve küçük rollerden sonra kariyerine Türkiye'de devam etme kararı alarak buraya taşınmıştır. “Fatmagül'ün Suçu Ne?” dizisinde canlandırdığı Mustafa rolüyle bir anda çok daha geniş kitlelerce tanınmaya başladı. Oyuncunun filmografisinin öne çıkan bazı işleri şu şekilde listenebilir: 20 Dakika (2013), Firuze (2013), Gönül İşleri (2014), Hugo (2014), Capitaine Marleau (2014) 8 Saniye (2015), Poyraz Karayel (2015), Toprak (2017), Blight (2018), Saklı (2021), Yalı Çapkını (2022)