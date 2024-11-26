  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Kızılcık Şerbeti’nde bir sürpriz ayrılık daha

Kızılcık Şerbeti’nde bir sürpriz ayrılık daha

Kızılcık Şerbeti’nde bir sürpriz ayrılık daha
Güncelleme:

Ekranların sevilen yapımlarından Kızılcık Şerbeti dizisine bu sezon katılan bir oyuncu daha ekibe veda ediyor.

“Kızılcık Şerbeti” dizisi üçüncü sezonunda da en çok izlenen dizi olmaya devam ediyor. Dizideki ayrılıklara bir yenisi daha ekleniyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sezon başında ekibe Cemal rolüyle katılan ve Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) hayatına hızlı bir giriş yapan ve ardından seyirciyi şaşırtan Fırat Çelik fenomen projeden ayrılacak.

Kızılcık Şerbeti Cemal kimdir?

Fırat Çelik Almanya'da doğdu ve Paris, Fransa'da büyüdü. Ailesi önce Türkiye'den 1981 Baden-Württemberg, Almanya'da dünyaya gelen Fırat Çelik henüz küçükken Fransa'ya taşındı ve burada “Paris Ani Theatre” drama okuluna devam ederek oyunculuk eğitimi aldı. Tiyatro sahnesinin tozunu yutarak oyunculuğa merhaba diyen Çelik, oynadığı kısa filmlerden ve küçük rollerden sonra kariyerine Türkiye'de devam etme kararı alarak buraya taşınmıştır. “Fatmagül'ün Suçu Ne?” dizisinde canlandırdığı Mustafa rolüyle bir anda çok daha geniş kitlelerce tanınmaya başladı. Oyuncunun filmografisinin öne çıkan bazı işleri şu şekilde listenebilir: 20 Dakika (2013), Firuze (2013), Gönül İşleri (2014), Hugo (2014), Capitaine Marleau (2014) 8 Saniye (2015), Poyraz Karayel (2015), Toprak (2017), Blight (2018), Saklı (2021), Yalı Çapkını (2022)

 

Etiketler Fırat Çelik kızılcık şerbeti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Binlerce Çinli Türkiye yolunda... Burası Türkiye'nin Çin Mahallesi olacak Binlerce Çinli Türkiye yolunda... Burası Türkiye'nin Çin Mahallesi olacak AK Parti'den yeni vergi hamlesi: Evi olan, ev alacak olan yandı! AK Parti'den yeni vergi hamlesi: Evi olan, ev alacak olan yandı! Bakanlık ifşa listesini güncelledi: Gıdada hile yapan firmalara yenileri eklendi Bakanlık ifşa listesini güncelledi: Gıdada hile yapan firmalara yenileri eklendi İstanbul'da 7 kişiyi öldürüp intihar eden katilin son görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da 7 kişiyi öldürüp intihar eden katilin son görüntüleri ortaya çıktı Müge Anlı canlı yayında yine çılgına döndü: ''Gerizekalılar!'' Müge Anlı canlı yayında yine çılgına döndü: ''Gerizekalılar!'' CHP’li Başarır'dan AK Partili Varank'a: ''Tweet bu kadar, gerizekalı'' CHP’li Başarır'dan AK Partili Varank'a: ''Tweet bu kadar, gerizekalı'' MasterChef'te korku dolu anlar: Elim kaldı diye bağırdı, stüdyo karıştı MasterChef'te korku dolu anlar: Elim kaldı diye bağırdı, stüdyo karıştı A Milliler Macaristan'ı devirip Avrupa Şampiyonası'nı garantiledi A Milliler Macaristan'ı devirip Avrupa Şampiyonası'nı garantiledi Benfica'yı uçuran Kerem Aktürkoğlu'na Portekiz'den çifte ödül Benfica'yı uçuran Kerem Aktürkoğlu'na Portekiz'den çifte ödül Kanserle savaşan Tanyeli hastane odasından sitem etti Kanserle savaşan Tanyeli hastane odasından sitem etti
Hakan Atilla ''sürpriz'' bir partiye katılarak siyasete giriyor... Hakan Atilla ''sürpriz'' bir partiye katılarak siyasete giriyor... Google Maps'ten ölüme yol tarifi: 3 kişi hayatını kaybetti Google Maps'ten ölüme yol tarifi: 3 kişi hayatını kaybetti Asgari ücrette AK Parti'nin aklındaki zam oranı belli oldu Asgari ücrette AK Parti'nin aklındaki zam oranı belli oldu Sedat Peker'in avukatı hayatını kaybetti Sedat Peker'in avukatı hayatını kaybetti FIFA'dan Türk futbolu için kötü haber: ''Hiçbir transfer yapılamayacak!'' FIFA'dan Türk futbolu için kötü haber: ''Hiçbir transfer yapılamayacak!'' Prof. Dr. Naci Görür'den 4,6'lık deprem sonrası endişe veren uyarı Prof. Dr. Naci Görür'den 4,6'lık deprem sonrası endişe veren uyarı Kar yağışı ve Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor Kar yağışı ve Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor Dilan Polat - Engin Polat çiftine çifte şok! Dilan Polat - Engin Polat çiftine çifte şok! Kapanan Bolu Dağı Tüneli’nde ilginç anlar kamerada Kapanan Bolu Dağı Tüneli’nde ilginç anlar kamerada Karda kaybolan yaşlı çift bu halde bulundu Karda kaybolan yaşlı çift bu halde bulundu