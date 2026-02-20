Kızılcık Şerbeti'nde yeni dönem: Feyza Civelek bombayı patlattı

Kızılcık Şerbeti 4. sezonunda kadro depremi sürerken, beklenen transfer haberi "Nilay" karakterini canlandıran Feyza Civelek'ten geldi! Rüzgarlı Tepe'nin yıldızı Gökberk Yıldırım, diziye hangi rolle giriyor? Sosyal medyadaki "Partner" paylaşımı ne anlama geliyor? İşte ayrılıkların ardından taşların yerinden oynadığı dizideki bu yeni eşleşmenin detayları...

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuna peş peşe gelen ayrılıklarla başlamış, ancak yeni karakterlerin katılımıyla hikayeyi tazelemeye devam etmişti. İzleyicinin merakla beklediği "Gökberk Yıldırım hangi rolle geliyor?" sorusu, dizinin sevilen oyuncusu Feyza Civelek’in paylaşımıyla yanıt buldu. Feyza Civelek Paylaştı: "Partner" Dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, sosyal medya hesabından Gökberk Yıldırım ile bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına düştüğü "Partner" notu, dizinin hayranları arasında kısa sürede bomba etkisi yarattı. Rüzgarlı Tepe dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Yıldırım’ın, yeni sezonda Nilay’ın hikayesine dahil olacağı ve dengeleri değiştireceği kesinleşti. Kadro Değişikliği Tam Gaz Sürüyor Ayrılık haberlerinin ardından gelen bu transfer, dizinin 4. sezonunda hikaye örgüsünün büyük ölçüde değişeceğinin sinyallerini veriyor. Gökberk Yıldırım’ın karakterinin Nilay ile nasıl bir dinamik oluşturacağı ve Görkem-Doğa-Fatih üçgenindeki gelişmelere nasıl etki edeceği şimdiden merak konusu. Başarılı oyuncu Gökberk Yıldırım'ın önümüzdeki bölümlerde ilk kez izleyici karşısına çıkması bekleniyor.