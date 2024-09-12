Kızılcık Şerbeti'nden yeni fragman geldi

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin üçüncü sezonunun birinci bölümünden yeni fragman yayınlandı.

Senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizide 'Alev' karakterini canlandıran Müjde Uzman diziden ayrıldı.

Hikayeye Kıvılcım’ın teyzesinin İzmir’de yaşayan Meri lakaplı kızı Meryem’e hayat veren Şebnem Bozoklu, Kıvılcım’ın hayatına giren Cemal’i canlandıran Fırat Çelik, Giray’ın üvey annesi Heves rolüyle Şebnem Dönmez katılacak.

Ayrıca fragmana göre geçen sezonun son bölümünde balkondan düşen Görkem karakteri hayatta ve hamile.

Dizinin yeni sezonu yarın (13 Eylül) izleyiciyle buluşacak.