  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran Atatürk sahnesi

Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran Atatürk sahnesi

Güncelleme:

Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran Mustafa Kemal Atatürk portresi sahnesi sosyal medyanın gündeminde. Bir şirket çalışanının Atatürk portresine 'aksesuar' demesi üzerine Kıvılcım karakterinin verdiği yanıt dizinin damga vuran sahnelerinden biri oldu.

Show Tv'de yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde Evrim Alasya'nın canlandırdığı Kıvılcım karakterinin kanaldaki programı kapatılınca kocasının da başı olduğu Ünal Holding'te işe başladı.

Holding'teki ofisini düzenleyen Kıvılcım'ın Atatürk portresi koyması bir şirket çalışanı tarafından "aksesuar" olarak nitelendirilirken Kıvılcım'ın yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran Mustafa Kemal Atatürk portresi sahnesi sosyal medyanın gündeminde. Bir şirket çalışanının Atatürk portresine 'aksesuar' demesi üzerine Kıvılcım karakterinin verdiği yanıt dizinin damga vuran sahnelerinden biri oldu.

Kıvılcım "Aksesuar değil o. Siz adını söylemekten imtina mı ediyorsunuz anlayamadım ama bu bir Atatürk portresi. Ben buraya geçici geldim bir süre sonra çalışıp gideceğim ama o hep burada kalacak. Alışsanız iyi olur" dedi.

 

Etiketler aksesuar atatürk mustafa kemal atatürk sahne kızılcık şerbeti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Koli bantlı trafik canavarı kamerada: Gören bir daha baktı Koli bantlı trafik canavarı kamerada: Gören bir daha baktı Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi açıklandı Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi açıklandı Müftünün öğretmen cenazesindeki ifadelerine çok sert tepki: Yazıklar olsun Müftünün öğretmen cenazesindeki ifadelerine çok sert tepki: Yazıklar olsun Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi ezeli rakibe gidiyor Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi ezeli rakibe gidiyor Dünya Bankası açıkladı: Kanal İstanbul Projesi'ni finanse etmeyeceğiz Dünya Bankası açıkladı: Kanal İstanbul Projesi'ni finanse etmeyeceğiz Türkiye'nin yeni gururu: İnsansız kara aracı BARKAN Türkiye'nin yeni gururu: İnsansız kara aracı BARKAN Bir kanser türü için daha mRNA aşısı müjdesi Bir kanser türü için daha mRNA aşısı müjdesi Dolar/TL için dikkat çeken tahmin Dolar/TL için dikkat çeken tahmin Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole uçtu: 25 yaralı Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole uçtu: 25 yaralı