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Kızılcık Şerbeti'ne yeni transfer! Doğa'nın yeni partneri belli oldu

Kızılcık Şerbeti'ne yeni transfer! Doğa'nın yeni partneri belli oldu
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Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın yeni partneri belli oldu.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakterine yeni bir partner gelecek. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün üstlendiği dizide Doğa'nın yeni partneri belli oldu.

Oyuncu Kaan Taşaner, dizinin yapım şirketi Gold Film’le anlaştı.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın yeni partneri belli oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin 55. bölümüne neler oldu?

Kızılcık Şerbeti'nin 55. Bölümünde; Çimen’in, Gökhan’ın hatırına kapanması ve imam nikahıyla evlenmiş olması Kıvılcım eve bomba gibi düşer. Kıvılcım yıkılmıştır, Doğa ve Alev’in de az da olsa bu konuda bilgi sahibi olmaları ve kendisine söylememeleri de onu ayrıca kızdırır. Mihri’nin, Metehan’a olan aşkı yüzünden intihara kalkışması Ertuğrul’un radikal bir karar almasına neden olacaktır. Kıvılcım’a linç kampanyası başlatan iş adamını önce uyaran Ömer, adamın laftan anlamaması sonucunda farklı bir yol alacaktır. Aile geçmişini öğrenmeyi kafasına takan Nilay, bu konuda hızlı bir araştırmaya girer. Babasını razı eden Görkem, hem Fatih ile yeniden görüşmeye başlayacak hem de ailelerinin bir araya gelmesine fırsat yaratacaktır. Alev’le uzlaşma yolu arayan Abdullah bir türlü istediği sonucu alamamakta ancak yine de denemekten vazgeçmemektedir. Alev’i ise bambaşka bir durum tetikleyecek ve rövanş almak için büyük bir hamle yapacaktır.

Etiketler kızılcık şerbeti doğa Kaan Taşaner gold film partner
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