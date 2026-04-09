Komedyen Tuba Ulu'ya ''Kanuni Sultan Süleyman'' soruşturması: Gözaltına alındı

Komedyen Tuba Ulu, bir gösterisi sırasında Kanuni Sultan Süleyman’a yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla İstanbul’da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında komedyen olarak tanınan Tuba Ulu hakkında, Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman’a yönelik ifadeleri nedeniyle resen soruşturma başlattı. Bir gösterisi sırasında kaydedilen ve tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçildi.

Gözaltına alındı

Görüntülerin sanal medyada yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuba Ulu’yu bulunduğu adreste gözaltına aldı.

