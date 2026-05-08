Konser biletleri kapış kapış satılan Şebnem Ferah’tan bir yeni konser müjdesi daha

Yıllar süren sessizliğini 3 ve 27 Haziran tarihlerindeki İstanbul konserleriyle bozacak olan rock müziğin güçlü sesi Şebnem Ferah, rotasını Ege’ye çevirdi. İstanbul Küçükçiftlik Park konserleri için bilet bulamayan hayranları üzülürken, ünlü sanatçı bir sonraki durağının İzmir olduğunu duyurdu.

Türk rock müziğinin tartışmasız en güçlü kadın vokallerinden Şebnem Ferah, sahnelerden uzak kaldığı 6 yılın ardından geri dönüşünü Türkiye turnesiyle taçlandırmaya başlıyor.

İstanbul'da Bilet İzdihamı

Şebnem Ferah'ın dönüşünü müjdeleyen İstanbul konserleri, müzik dünyasında tam anlamıyla bir "şebnem" fırtınası başlattı. 3 ve 27 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan Küçükçiftlik Park konserlerinin biletleri, satışa çıktığı anda yüz binlerce kişinin sanal sıraya girmesiyle dakikalar içinde kapalı gişe oldu.

İkinci Durak: İzmir

Arena Yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmayan 54 yaşındaki sanatçı, konser takvimine yeni bir şehir daha ekledi. "Mayın Tarlası", "Deli Kızım Uyan" ve "İki Yabancı" gibi klasikleşmiş eserlerini bu kez İzmirli hayranlarıyla birlikte seslendirecek. Şebnem Ferah, 13 Haziran akşamı İzmir Arena'da sahne alacak.

Biletler 11 Mayıs'ta Satışta

İzmirli rockseverlerin heyecanla beklediği konserin bilet satış tarihi de netleşti. İzmir Arena konserinin biletleri, 11 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla genel satışa sunulacak. İstanbul biletlerinin hızı göz önüne alındığında, İzmir konserinin de kısa sürede tükenmesi bekleniyor.