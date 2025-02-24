Konserde fenalaşan Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı
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Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, konserde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı.
Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, Mersin'de sahne aldığı sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
61 yaşındaki sanatçı, sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirmek için sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Hastaneden açıklama yapan Morgül, “Mersin'de hastaneye kaldırıldım. İyi olacağım” diyerek sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.
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