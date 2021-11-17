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  3. Konserde hayranının üzerine tuvaletini yapmıştı... Sessizliğini bozdu!

Konserde hayranının üzerine tuvaletini yapmıştı... Sessizliğini bozdu!

Geçen günlerce konser sırasında sahnede hayranlarından birinin suratına idrarını yapmasının ardından tepki çeken Brass Against grubunun solisti Sophia Urista günler sonra sesizliğini bozdu.

ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen rock festivalinde sahnede hayranının suratına idrarını yapan Brass Against grubunun solisti Sophia Urista, tepkilerin ardından özür diledi.

Urista, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda "Selam millet. Daytona'daki Rockville metal festivalindeki performansım hakkında konuşmak istiyorum. Müzikte ve sahnede her zaman sınırları zorladım. O gece sınırları çok fazla zorlamıştım" ifadelerini kullandı.

Urista, şöyle devam etti: "Ailemi, grubumu, hayranlarımı her şeyden çok seviyorum ve yaptığım şeyden bazılarının incindiğini veya gücendiğinin farkındayım. Onlardan özür dilerim ve onları incitmek istemediğimi bilmelerini istiyorum."

Etiketler Brass Against konser tuvalet skandal rezalet sophia urista
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