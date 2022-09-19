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Konseri iptal edilen Aleyna Tilki: Cadı avı dönemine döndük

Konseri iptal edilen Aleyna Tilki: Cadı avı dönemine döndük

Şarkıcı Aleyna Tilki, MHP'li belediyenin konserini iptal etmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

MHP’li Osmancık Belediyesi yaptığı açıklamada, şarkıcı Aleyna Tilki’nin '2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali' kapsamında ilçede 24 Eylül Cumartesi günü vereceği konserin, Tilki’nin İstanbul’da yapılan LGBTİ+ artı karşıtı eyleme yönelik tepkisi nedeniyle iptal edildiğini duyurmuştu.

TİLKİ'DEN AÇIKLAMA
Konserinin iptal edilmesinin ardından Tilki ilk açıklamasını yaptı. 

''Ayrımcılığı göze almış bir zihniyetin yürüyüş sesleri benim duymazdan gelebileceğim bişey değil'' diyen Tilki, ''Hele de konu sözde ‘ahlak’ olup, çoğumuzun yaşadığı psikolojik ve bedensel istismarlar için hiç yürünmemişken.. Cadı avı dönemine döndük. Ama özel güçlerim var,yaksanız da ölmem'' ifadelerini kullandı.

Etiketler aleyna tilki konser
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