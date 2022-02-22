Konuşanlar'ın yıldızı Hasan Can Kaya'ya bomba teklif: Ünü Türkiye'yi aştı

Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanan Konuşanlar'ın yıldızı Hasan Can Kaya'ya Oxford Üniversitesi'nden teklif geldi.

Hasan Can Kaya'nın ünü Türkiye sınırlarını aştı. Avrupa turnesine Almanya, İsviçre, İsveç, Avusturya'da devam eden Hasan Can Kaya, Oxford Üniversitesi'nde akademisyenler ve öğrencilerle 22 Şubat'ta söyleşiye katılacak.

SÖYLEŞİNİN KONUSU "EVRENSEL MİZAH"

"Konuşanlar" programıyla popüler olan komedyen Hasan Can Kaya'nın Oxford Üniversitesi'ndeki söyleşinin odağında da mizah olacak. 'Evrensel Mizah' konulu buluşmada, ünlü komedyenin geliştirdiği komedi tekniğinin yanı sıra dünyada herkese hitap eden, herkesi güldürebilen mizah nedir sorusuna cevap aranacak. Dünyanın farklı ülkelerindeki insanların neye ve neden güldükleri de bu söyleşinin konuları arasında yer alacak.

SİYAH KRAVATLA DİNLEYECEKLER

Hasan Can Kaya'nın söyleşisi, bugüne kadar ülke başkanları ve ünlü sanatçıların söyleşilerine ev sahipliği yapan dünyanın en prestijli münazara kulübü Oxford Union'da gerçekleştirilecek. Ünlü komedyeni izlemeye gelen akademisyen ve öğrenciler geleneksel olarak siyah kravat takacak.

TURNELER DEVAM EDECEK

Hasan Can Kaya, Avrupa turnesine mart ayı içerisinde; 4 Mart Brüksel, 5 Mart Paris, 18 Mart Dortmund, 19 Mart Stockholm, 20 Mart Hamburg, 25 Mart Rotterdam ve 26 Mart Berlin'deki gösterileriyle devam edecek.