Kemal Gülman, önceki gün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda görüntülenmiş, ayrıldığı ama henüz boşanamadığı Feryal Gülman için şunları söylemişti:

"Bebek’te ona bıraktığım 50 milyon TL'lik yalıya yıkım kararı çıkmış. Haram para, helal olmaz. Bu kadının benden aldığı tüm mallar haram. Bu yüzden de evi yıkılıyor. Sorun bakalım o yalıyı çalışıp mı almış?"

Feryal Gülman, bu sözlere şöyle cevap verdi:

"Öncelikle belirteyim, yıkılan Bebek'teki yalı değil. Yıllar önce Tarabya'dan aldığım metruk evdir. Bana 23 yıllık evlilikte ihanet eden, bir genç kızla yakaladığım kişi kalkmış beni mi suçluyor? Kendisi sahtecilikten yargılanıyor. Konuşursam Türkiye'de duramaz. Çirkin şeyler yaşanır. Susarsa onun için iyi olur."

Feryal Gülman'ın 23 yıllık eşi Kemal Gülman'a açtığı 200 milyon TL'lik boşanma davası devam ediyor.