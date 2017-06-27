Rusya ile ABD yine karşı karşıya geldi ! Sert tepki...
Rusya ile ABD yine karşı karşıya geldi ! Sert tepki...
Whatsapp'a beklenen özellik geldi ! Artık...
Whatsapp'a beklenen özellik geldi ! Artık...
Google'a 2.4 milyar euroluk tarihi ceza
Google'a 2.4 milyar euroluk tarihi ceza
Milyonları ilgilendiriyor... Bakan uyardı: Son 4 gün !
Milyonları ilgilendiriyor... Bakan uyardı: Son 4 gün !
YAŞ toplantısı ne zaman yapılacak ? Önemli açıklama
YAŞ toplantısı ne zaman yapılacak ? Önemli açıklama
Otomobili durdurup taradılar: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobili durdurup taradılar: 1 ölü, 4 yaralı
Kiev'de bomba yüklü araç patladı: Ölü ve yaralılar var
Kiev'de bomba yüklü araç patladı: Ölü ve yaralılar var
ABD'den Esad'ın uykularını kaçıracak açıklama !
ABD'den Esad'ın uykularını kaçıracak açıklama !
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 27 Haziran 2017 13:52

''Konuşursam Türkiye'de duramaz''

Sosyetik isim Feryal Gülman ile eski eşi Kemal Gülman arasında gerginlik tırmanıyor.

''Konuşursam Türkiye'de duramaz''
A+ A-

Kemal Gülman, önceki gün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda görüntülenmiş, ayrıldığı ama henüz boşanamadığı Feryal Gülman için şunları söylemişti:

"Bebek’te ona bıraktığım 50 milyon TL'lik yalıya yıkım kararı çıkmış. Haram para, helal olmaz. Bu kadının benden aldığı tüm mallar haram. Bu yüzden de evi yıkılıyor. Sorun bakalım o yalıyı çalışıp mı almış?"

Feryal Gülman, bu sözlere şöyle cevap verdi:
"Öncelikle belirteyim, yıkılan Bebek'teki yalı değil. Yıllar önce Tarabya'dan aldığım metruk evdir. Bana 23 yıllık evlilikte ihanet eden, bir genç kızla yakaladığım kişi kalkmış beni mi suçluyor? Kendisi sahtecilikten yargılanıyor. Konuşursam Türkiye'de duramaz. Çirkin şeyler yaşanır. Susarsa onun için iyi olur."

Feryal Gülman'ın 23 yıllık eşi Kemal Gülman'a açtığı 200 milyon TL'lik boşanma davası devam ediyor.

Sabah

kemal gülman , feryal gülman