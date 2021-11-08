Korkunç iddia: Travis Scott, Kylie ve Kendall Jenner konserde cesetlerin arasından geçtiler

Travis Scott’ın konserindeki izdihamda 8 kişi ölmüştü. Travis’in sevgilisi olan TV yıldızı Kylie Jenner ile ablası, ünlü model Kendall Jenner’ın hiçbir şey olmamış gibi cesetlerin arasından geçerek konser alanından ayrıldığı öne sürüldü.

ABD’nin Teksas eyaletinin Houston kentindeki NRG Park’ta düzenlenen Astroworld Müzik Festivali’nde geçen cuma gecesi ünlü rap şarkıcısı Travis Scott konser vermek için sahneye çıktı. Çok kalabalık olan konser sırasında izleyicilerin birbirini sahneye doğru itmesi sırasında büyük izdiham ve panik yaşandı. Yere düşenler ezilirken, aralarda sıkışanlar nefes alamadı. Olayda 8 kişi hayatını kaybetti. Kalp krizi geçiren 9 kişi hastanelere kaldırıldı. 300 kişinin de izdiham sırasında yaralandığı bildirilirken iki günlük festival iptal edildi.

KORKUNÇ İDDİA

İngiliz The Sun gazetesine konuşan kaynaklar, şu anda ikinci çocuklarına hamile olan Travis Scott’ın sevgilisi Kylie Jenner ve Kendall Jenner’ın konserde olduğunu, olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi cesetlerin arasından geçerek festival alanını gizlice terk ettiklerini öne sürdü.



MASKEYLE GİZLENMİŞLER

Kaynaklar, aynı zamanda Kylie Jenner ile Travis Scott’ın 3 yaşındaki kızları Stormi’nin de yanlarında olduğunu öne sürdü.

İddiaya göre; ünlü kız kardeşler, altı korumayla birlikte, cesetlerin ve kalp krizi geçirdikleri için kendilerine masaj yapılan insanların yanından geçerek konser alanından ayrıldı. Tepki görmemek için de maske ve kapüşon takarak gizlendiler.

Kylie Jenner olayın ardından “Ben ve ablam Kendall, haberler çıkana kadar konserde insanların öldüğünün farkında değildik” iddiasında bulundu.