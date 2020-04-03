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  3. 03 Nisan 2020 14:02

Koronavirüs nedeniyle 3 sinema film i daha ertelendi

Korona virüsü salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında sinema salonlarının kapatılması, vizyona girmesi planlanan filmlerin de ertelenmesine neden oldu.

Koronavirüs nedeniyle 3 sinema film i daha ertelendi
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Universal Pictures önümüzdeki dönemlerde vizyona girmesi beklenen 3 filmin vizyon tarihini erteledi. Universal, Minions: The Rise of Gru ve Sing 2’yi ertelerken, Wicked’i takvimden çıkardı.

Salgın nedeniyle vizyon tarihi değişen filmler şöyle:

Minions: The Rise of Gru

Orjinal vizyon tarihi: 3 Temmuz 2020
Yeni vizyon tarihi: 2 Temmuz 2021

Sing 2

Orjinal vizyon tarihi: 2 Temmuz 2020
Yeni vizyon tarihi: 22 Aralık 2021

Wicked

Orjinal vizyon tarihi: 22 Aralık 2021
Yeni vizyon tarihi:  Belirlenmedi

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minions , sing 2 , wicked
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