Koronavirüs nedeniyle 3 sinema film i daha ertelendi

Universal Pictures önümüzdeki dönemlerde vizyona girmesi beklenen 3 filmin vizyon tarihini erteledi. Universal, Minions: The Rise of Gru ve Sing 2’yi ertelerken, Wicked’i takvimden çıkardı.
Salgın nedeniyle vizyon tarihi değişen filmler şöyle:
Minions: The Rise of Gru
Orjinal vizyon tarihi: 3 Temmuz 2020
Yeni vizyon tarihi: 2 Temmuz 2021
Sing 2
Orjinal vizyon tarihi: 2 Temmuz 2020
Yeni vizyon tarihi: 22 Aralık 2021
Wicked
Orjinal vizyon tarihi: 22 Aralık 2021
Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
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