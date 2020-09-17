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  3. 17 Eylül 2020 22:37

Koronavirüse yakalanan Cimilli İbo yoğun bakımdan çıktı

Koronavirüse yakalanan Karadeniz'in sevilen ismi 'Cimilli İbo' lakaplı İbrahim Özer, yoğun bakımdan çıktı.

Koronavirüse yakalanan Cimilli İbo yoğun bakımdan çıktı
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Karadeniz'in sevilen ses sanatçılarından birisi olan ve Cimilli İbo lakabıyla bilinen İbrahim Özer, 12 Eylül Cumartesi günü çeşitli şikayetler sonucu rahatsızlanınca Kocaeli'de bulunan Gölcük Devlet Hastanesi'ne gitti.

Burada yapılan korona virüs testi pozitif çıkan sanatçı, tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşması sonucu yoğun bakıma alınan Özer, hayati tehlikesini atlattı. Yoğum bakımdan çıkartılarak müşahede altına alınan Özer, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

koronavirüs , korona , Cimilli İbo
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