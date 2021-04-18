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Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'den olay sözler

Önceki gün koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, "Ciddi anlamda insana ağrıdan ağlama geliyor. Lütfen kendinizi koruyun" dedi.

34 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri, "Ciddi anlamda insana ağrıdan ağlama geliyor. 'Kimseyi dinlemedik, etmedik' diyemem... Maskeler, eldivenler gezdik... İnsanın ciğerlerinde halay çekiyorlar... Sizi kalabalığa çekmek isteyen biri 'Zaten dikkatliyiz' diyorsa, hastalık geçer, o bilinç kalıcıdır. Lütfen kendinizi koruyun..." ifadelerini kullandı.

 Vuslateri'ye 'geçmiş olsun' mesajları geldi.

Etiketler İstanbul Oyuncu Gonca Vuslateri koronavirüs
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