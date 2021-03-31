Koronavirüse yakalanan Hazal Kaya'dan ilk açıklama

Ünlü oyuncu Hazal Kaya koronavirüse yakalandı. Hazal Kaya'nın başrolünde oynadığı Netflix'in yeni dizisi Pera Palas'ın çekimlerine de ara verildi.

Netflix için çekilen Pera Palas adlı dijital dizide başrol oynayan Hazal Kaya koronavirüse yakalandı.

Kaya'nın PCR testinin pozitif çıkması üzerine dizi çekimlerine 5 gün ara verildiği öğrenildi. Karantinada olan Kaya'nın hastalığı hafif geçirdiği belirtildi.

Son Yaz dizisinde başrol oynayan ünlü oyuncu Ali Atay ile evli olan Hazal Kaya'nın, Fikret Ali adında bir yaşında çocuğu bulunuyor.

HAZAL KAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Bugün Instagram hesabından bir açıklama yapan Hazal Kaya, koronavirüse yakalandığını ancak durumunun iyi olduğunu duyurdu.



Hazal Kaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Herkese merhaba. Çıkan haberler maalesef doğru. Ben çok hassas ve dikkatli olmama rağmen, bütün set çok dikkatli olmasına rağmen Kovid oldum. Kendimi izole ettim. Ağır bir grip gibi yaşıyorum aslında. Bütün geçmiş olsun mesajlarına çok çok teşekkür ederim. Beni merak etmeyin, gayet iyiyim. Böyle böyle hafif hafif atlatıyorum şükür. Görüşmek üzere...