Koronavirüse yakalanan Okan Karacan'dan ilk paylaşım

DUVAR - Oyuncu ve sunucu Okan Karacan geçtiğimiz günlerde korona virüsü tedavisi için hastaneye yatırıldı. Karacan hastane odasından yeni bir video paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.44 yaşındaki sunucu ağlayarak artık nefes alabildiğini söyledi.

Instagram hesabından paylaşım yapan Karacan şu açıklamayı yaptı:

"Herkese merhaba 10 günlük mücadelenin ardından sizlere yeniden merhaba demek istedim iyi ki varsınız güzel haberlerle karşınızda olucam inşallah sevgi ile."