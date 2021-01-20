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  3. 20 Ocak 2021 10:50

Koronavirüse yakalanan Okan Karacan'dan ilk paylaşım

Ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan, 10 günlük tedavinin ardından sağlık durumu hakkında yaptığı paylaşımda "Nefes alabilmenin mutluluğunu yaşıyorum..." dedi.

Koronavirüse yakalanan Okan Karacan'dan ilk paylaşım
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DUVAR - Oyuncu ve sunucu Okan Karacan geçtiğimiz günlerde korona virüsü tedavisi için hastaneye yatırıldı.  Karacan hastane odasından yeni bir video paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.44 yaşındaki sunucu ağlayarak artık nefes alabildiğini söyledi. 

Instagram hesabından paylaşım yapan Karacan şu açıklamayı yaptı:

"Herkese merhaba 10 günlük mücadelenin ardından sizlere yeniden merhaba demek istedim iyi ki varsınız güzel haberlerle karşınızda olucam inşallah sevgi ile."

 

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