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Koronavirüse yakalanan ünlü sanatçı yoğun bakımda!

Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar'ın solunum ünitesine bağlandığı belirtildi.

Koronavirüs yakalanan İsmail Hazar hastaneye kaldırıldı. Hemen tedavi altına alınan Hazar'ın solunum ünitesine bağlandığı belirtildi.

Özel bir hastanedeki tedavisi sürdürülen Hazar’ın durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.

Nefes almakta güçlük çeken Hazar’ın solunum ünitesine bağlandığı belirtildi. İsmail Hazar’ın koronavirüsün kendisine gittiği bir mevlitten bulaştığı tahmin ediliyor.

Etiketler koronavirüs İsmail Hazar hastane
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