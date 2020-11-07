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  3. 07 Kasım 2020 15:18

Koronavirüsle ilgili kamu spotunda oynayan Timuçin Esen'den kötü haber

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgınıyla ilgili hazırladığı kamu spotunda rol alan oyuncu Timuçin Esen, koronavirüse yakalandı.

Koronavirüsle ilgili kamu spotunda oynayan Timuçin Esen'den kötü haber
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Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinde başrol oynayan Timuçin Esen'in dizisi artan tedbirlerin ardından bir hafta ara verme kararı almıştı.

EVİNDE DİNLENİYOR
TV100'ün haberine göre, aile fertlerinin virüse yakalanmasın ardından test yaptıran Timuçin Esen'in test sonucu pozitif çıktı. Evinde dinlenen oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KORONAVİRÜSLE İLGİLİ KAMU SPOTUNDA OYNAMIŞTI
Birçok dizi ve filmde oynayan Esen, koronavirüsün ülkemize gelmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs için çektiği kamu spotunda rol almıştı.

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