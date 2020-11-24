Koronavirüsü atlatan Irmak Ünal: Akciğerim eski haline dönmedi

Oyuncu Irmak Ünal, geçtiğimiz haftalarda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Hastaneye kaldırılan Ünal, zor geçen tedavi sürecinin ardından koronavirüsü yendi. Formsante dergisinin Instagram hesabındanın canlı yayınına katılan Irmak Ünal, tecrübelerini paylaştı.

İğne yapmayı öğrendiğini belirten oyuncu, "Kan sulandırıcı' bu sürecin olmazsa olmazı. Her gün sabah ve akşam, karnımdan iğne yaptım" şeklinde konuştu.

43 yaşındaki Ünal, ateşinin düşmediği zamanlarda ise ağladığını ifade etti.

Virüsü tam olarak atlattım. Şu anda bulaştırıcı özelliği kalmadı. Testim pozitiften negatife döndü. Ama o geçirdiğim 20 günlük sürecin ve vücudumun atlattığı virüsün bende bıraktığı etkiler var.

Akciğerim eski haline dönmedi. Bir süreç bu beklemem gerekiyormuş, enerjim yüksek ama gücüm eski halimde değil. Spor yaptığım zamanlar bunu hissediyorum.

Cep telefonundan bulaştı

Yurt dışından gelen arkadaşından kendisine virüsün bulaştığını söyleyen Ünal, yaşadığı anları ve bulaşma sürecini sosyal medyadan anlatmıştı.

Hastaneden taburcu olan oyuncu, "Virüsün bulaştığı ortam bir arkadaşımın evinde kahve sohbetidir. Ancak şu detay fark yarattı, telefonumu eline aldı ve uzun süre onda kaldı. Sonrasından da ben telefonda görüşme yaptım.

Bunun virüsün bulaşmasında çok büyük etken olduğunu düşünüyorum. O gün 2 arkadaşıma daha bulaştı ama ben ağır geçirdim. İnsanlar bu telefon olayını ciddiye almıyorlar ama o gün o masada bulunan herkes pozitif çıktı” dedi.