Koronaya yakalanan Ali Sunal'dan kötü haber

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Ali Sunal, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Müzisyen Ömer Öztüyen ile olan evliliğinden olan kızı Nova’yı kucağına alan Ezo Sunal, doğumdan kısa süre sonra korona virüse yakalanmıştı. Ezo Sunal’ın hemen ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal’ın da koronaya yakalandığı duyurulmuştu.

Ayrıca, Ali Sunal’ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade’nin de korona virüs testinin pozitif çıktığı yakalandığı aktarılmıştı.

Akşam'ın aktardığı habere göre; 43 yaşındaki Ali Sunal, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Konuya ilişkin Sunal ailesinden henüz herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

Akşam