Koronayı atlatan Ebru Yaşar'dan müjde

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, önceki akşam Maslak 1453'te bulunan Yeni Gazino'da sahne aldı. Yaşar, sahne performansı ve repertuarı ile hayranlarına yine unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Koronavirüsü atladıktan sonra ilk sahnesine çıkan Ebru Yaşar, "Bende Covid olup geçirenler arasına katıldım. Nerden geldiği belli olmuyor. Çok dikkatli olalım" dedi. Süreci nasıl geçirdiği sorulan Yaşar, "Bir kaç gün serum ilaç tedavisi oldum. Başına geldiği zaman anlıyorsun. Bende bir grip gibi gösterdi kendini. Muhtemelen çocuklardan geçti. Çok dikkat etmek lazım. Nerden geleceği belli değil. Pandemi süreci geçtikten sonra her hafta sonu sahnedeyim, çok dikkat ediyorum. Ama çocuklar hiç beklenmedik bir yerden vurdular beni" derken çocuklarınında iyi olduklarını belirtti.

Kendisini iyi hissettiğini söyleyen güzel sanatçı, "Tat ve koku geldi. Her nefesime şükürler olsun diyorsun. Aşılarımızı olduk diyoruz. Ama yinede çok dikkat etmemiz gerekiyor. Düğünler vs. vardı iptal ettik, mahçup olduk. Ama bu covid hayatımızın gerçeği, yapacak bir şey yok" diyerek uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi.

İyi Bir Öğrenciydim

Aynı mekanda konservatuar arkadaşı Alişan'dan sonra sahne alan Yaşar, "Okuldan arkadaşım benim. Çok eski nerden baksanız 20- 25 yıllık dostluğumuz var. Zaman, şartlar bizleri ayırıyor. Ama kalplerimiz bir. Bu gece de denk geldik. Ortam ve içerisi çok güzel" dedi. Yaşar konservatuarda kendisinin çok başarılı olduğu söylerken, "Ben konservatuar da çok iyiydim. İyi bir öğrenciydim" dedi. Yaşar, sınıf arkadaşı Alişan'ının durumunu ise tam olarak hatırlayamadığını belirtti.

Yeni şarkı çalışmaları devam eden Yaşar, "Ne güzel söylediniz sürpriz. Bakalım bir şeyler geldi içimdem. Bir şeyler yapmak istiyorum. Tarihleri belli değil. Ama şarkı bana dokundu, içime sindi" dedi.